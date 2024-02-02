Yapay zekânın iPhone'lara ne zaman geleceği belli oldu!

Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekâ teknolojileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cook, bu yılın sonlarında, yapay zekanın kullanıcılarla buluşacağını dile getirdi.

Apple, merakla beklenen iOS 18'in üretken yapay zekâ teknolojileriyle donatılacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Tim Cook, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporu toplantısında yaptığı açıklamada, iOS 18'in bu gelişmiş yapay zekâ teknolojilerini içereceğini belirtti.

iOS 18'İN İÇERİSİNDE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ YER ALACAK

Cook'un 2023'ün son çeğreğine ilişkin mali durum toplantısında yaptığı açıklamada, spesifik olarak iOS 18 ifadesi geçmemiş olsa da, analistler bu açıklamayla birlikte iOS 18'in içerisinde kullanıcı deneyimini güçlendirecek ve üretkenliği artıracak yapay zekâ özelliklerinin yer alacağını öne sürdü.

Tim Cook, geçmişte de yapay zekâ konusuna sıkça değinmiş ve teknolojinin potansiyeli hakkında umut verici açıklamalarda bulunmuştu. Ancak bu açıklamaların genellikle detay içermediği göz önüne alındığında, iOS 18 ile gelecek olan yapay zekâ özelliklerinin tam kapsamı, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor.

Apple'ın dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılanan WWDC 2024 etkinliklerinde, iOS 18'in özellikleri ve kullanıcıya sağlayacağı avantajlar daha detaylı bir şekilde açıklanacak.