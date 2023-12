Yaratıcısı da kabullendi! ChatGPT gerçekten tembelleşti

Son dönemde ChatGPT'nin eskisi kadar iyi performans göstermediğine dair kullanıcı şikayetleri artarken, OpenAI da bu durumu kabul ediyor gibi görünüyor. Yapılan bir açıklamada, ChatGPT'nin "tembel" olduğu iddiasının ardında yatan nedenin, modelin son bir aydır güncellenmemesi olduğu belirtildi.

OpenAI, bu durumun kasıtlı bir durum olmadığını ve kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Şirket, "model davranışının öngörülemez olabileceğini" vurgularken, sorunu çözmeye yönelik çabalara devam ettiklerini söyledi. Ancak ne zaman bir çözümün sunulacağına dair kesin bir tahminde bulunmadı.

Geliştiriciler, kullanıcıların modelin tembelleşmesine karşı çeşitli önerilerde bulunduğunu belirtti. Bunlar arasında "derin bir nefes al" ifadesini kullanma veya ChatGPT'ye adım adım mantık yürütme talimatı verme gibi öneriler yer aldı.

Bu durum, Google'ın kendi ChatGPT rakibi olan Gemini'yi duyurmasının ardından geldi. Ancak, Gemini'nin performansına dair çıkan raporlar, beklenenin altında olduğunu iddia ediyor. ChatGPT'nin gelecekteki güncellemeleri ve bu performans düşüşüne yönelik nasıl bir çözüm sunacağı yakından takip edilmeye devam edecek.

we've heard all your feedback about GPT4 getting lazier! we haven't updated the model since Nov 11th, and this certainly isn't intentional. model behavior can be unpredictable, and we're looking into fixing it ????