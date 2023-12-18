Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye merkezine kilit vuruyor

Alman gıda dağıtım şirketi Delivery Hero, Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji merkezlerini kapatacağını açıkladı.

Alman yemek dağıtım şirketi Delivery Hero SE, Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji merkezlerini kapatma ve Berlin'deki genel merkezinde işten çıkarmalar yapma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu hamlenin, 2023 yılında işgücünü yaklaşık %13 oranında azaltma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Delivery Hero İcra Kurulu Başkanı Niklas Oestberg, merkezlerin kapatılması ve işten çıkarmaların, şirketin ana platformunu ve Hızlı Ticaret işletmelerini daha verimli ve kaliteli hale getirme amacını taşıdığını ifade etti.

Türkiye'deki merkezi kapatıyor

Delivery Hero'un Asya işletmesi, pandemi döneminden sonra karantinaların hafiflemesiyle birlikte zayıflamış durumda. Eylül ayında şirket, Foodpanda markasını Singapur, Malezya, Filipinler ve Tayland dahil birçok Güneydoğu Asya ülkesinde satmak için görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

Delivery Hero, 2015 yılında Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti.com'u 589 milyon dolara satın almıştı. Şirket, şu anda 70'ten fazla ülkede 500.000'den fazla restoranla hizmet veriyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde 11,1 milyar avro brüt ürün değeri üreten Delivery Hero, sabit para biriminde yıllık %8'lik bir büyümeye işaret ediyor.