Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye merkezine kilit vuruyor

Yemeksepeti'nin sahibi Türkiye merkezine kilit vuruyor
Alman gıda dağıtım şirketi Delivery Hero, Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji merkezlerini kapatacağını açıkladı.

Alman yemek dağıtım şirketi Delivery Hero SE, Tayvan ve Türkiye'deki teknoloji merkezlerini kapatma ve Berlin'deki genel merkezinde işten çıkarmalar yapma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu hamlenin, 2023 yılında işgücünü yaklaşık %13 oranında azaltma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Delivery Hero İcra Kurulu Başkanı Niklas Oestberg, merkezlerin kapatılması ve işten çıkarmaların, şirketin ana platformunu ve Hızlı Ticaret işletmelerini daha verimli ve kaliteli hale getirme amacını taşıdığını ifade etti.

Türkiye'deki merkezi kapatıyor

Delivery Hero'un Asya işletmesi, pandemi döneminden sonra karantinaların hafiflemesiyle birlikte zayıflamış durumda. Eylül ayında şirket, Foodpanda markasını Singapur, Malezya, Filipinler ve Tayland dahil birçok Güneydoğu Asya ülkesinde satmak için görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

Delivery Hero, 2015 yılında Türkiye'nin önde gelen yemek siparişi platformu Yemeksepeti.com'u 589 milyon dolara satın almıştı. Şirket, şu anda 70'ten fazla ülkede 500.000'den fazla restoranla hizmet veriyor. 2023'ün ikinci çeyreğinde 11,1 milyar avro brüt ürün değeri üreten Delivery Hero, sabit para biriminde yıllık %8'lik bir büyümeye işaret ediyor.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!