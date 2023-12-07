Yeni iPad'ler ilgi çekiyor! Klavyesiz MacBook olmaya aday

Apple, son yıllarda pek de aradığını bulamadığı tablet pazarında yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, iPad Pro modellerinde büyük değişikliklere imza atacak.

Pandemi sonrasında tablet pazarındaki performans düşüklüğünü aşmak isteyen Apple'ın 2024 yılında tanıtması beklenen yeni iPad serileriyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman'a göre, uygun fiyatlı iPad Air modelleri büyük ekran seçenekleri sunacak. İki yeni modelden biri 13,9 inçlik bir ekrana sahip olacak, böylece daha büyük ekranlı bir model edinmek isteyen kullanıcılar tasarruf yapabilecekler. Ayrıca, iPad Air modellerinde M2 çipleri kullanılacak.

Yeni iPad boyutları belli oldu

Yeni iPad Pro serisi ise OLED ekranlarla gelecek ve ekran boyutları 13 inç ve 15 inç olarak sunulacak. Bu modellerde Apple, tabletleri daha fazla dizüstü bilgisayar alternatifi haline getirmeyi amaçlıyor. Yeni bir tasarım ve harici bir klavye ile birlikte sunulan bu modellerin, kullanıcılara daha fazla işlevsellik ve taşınabilirlik sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca, Mark Gurman'ın bilgilerine göre, yeni Macbook Air serisi de önümüzdeki ekim ayında tanıtılacak. Yeni modeller 13 inç ve 15 inç ekran seçenekleriyle birlikte M3 işlemcilerle güncellenecek. Bu güncellemelerle birlikte 13 inçlik model 1,5 yıl, 15 inçlik model ise 9 aydan sonra yenilenmiş olacak. Yeni Macbook Air modellerinin 2024 yılının Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.