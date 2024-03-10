Apple, MacBook Air serisinin yeni M3 çipli modelini tanıtarak, depolama performansını önemli ölçüde artırdı. Yeni M3 MacBook Air, daha hızlı SSD performansıyla dikkat çekiyor.

Apple, yeni M3 çipli MacBook Air modelini tanıtarak, kullanıcıların depolama performansından daha memnun olmasını sağlayacak bir adım attı. Önceki nesil temel model MacBook Air'larda yaşanan SSD depolama sorununu çözen Apple, artık M3 MacBook Air ile daha hızlı SSD performansı sunuyor.

YENİ M3 MACBOOK AİR, DAHA HIZLI SSD İLE GELİYOR

Yeni M3 MacBook Air, daha yüksek SSD hızlarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Apple, önceki M2 MacBook Air'de olduğu gibi tek bir 256GB modül yerine, şimdi iki adet 128GB depolama yongası kullanıyor. Bu sayede, veri aktarım hızlarında önemli bir artış sağlanıyor.

Max Tech'in testlerine göre, M3 MacBook Air'ın SSD'si 2108 MB/s yazma hızlarına ulaşırken, okuma hızları ise 2880 MB/s seviyelerine çıkabiliyor. Bu, önceki M2 MacBook Air modeline kıyasla yaklaşık yüzde 33 daha yüksek yazma hızlarına ve yaklaşık yüzde 82 daha hızlı okuma hızlarına işaret ediyor.

Apple Türkiye, M3 çipli 13 inç MacBook Air modelini 47.499 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuyor. Bu yeni model, kullanıcılarına daha yüksek depolama performansı ve daha hızlı veri aktarımı imkanı sunarak MacBook Air deneyimini daha da geliştiriyor.