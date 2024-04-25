Yeni nesil internet çağına geçiş! Nokia'nın 100 gigabitlik internet çözümü

Geniş bant internet bağlantısının hızını artırma çabaları, şehir altındaki kabloların değiştirilmesi gerekliliğiyle sıklıkla engelleniyordu. Ancak Nokia, bu zorluğu aşarak evlere 100 gigabit hızında internet sağlayacak bir çözüm geliştirdi.

Geniş bant internet bağlantısının hızını artırmak, kabloları değiştirmenin getirdiği maliyetli engellerle karşılaşıyordu. Ancak Nokia, bu engeli aşarak evlere 100 gigabit hızında internet sağlayacak bir çözüm geliştirdi.

Eski kablolar üzerinde yüksek hızlarda bağlantıyı mümkün kılıyor

Avustralya'da yapılan bir tanıtımda, ülkenin en büyük toptan geniş bant sağlayıcısı olan nbn şirketi, mevcut fiber ağı değiştirmeden, eski kablolar üzerinden 10G, 25G, 50G ve 100G geniş bant hızları sunabileceğini gösterdi. Bu çözüm için Nokia'nın Lightspan MF fiber teknolojisinin kullanılacağı da duyuruldu. Nokia'nın Lightspan teknolojisi, geniş ölçekte yeni nesil Pasif Optik Ağ (PON) sunuyor ve eski kablolar üzerinde yüksek hızlarda bağlantıyı mümkün kılıyor.

PON teknolojisi nasıl çalışıyor?

PON, fiber mimarisi üzerine yapılanmış bir optik ağ türü. Tek bir fiber optik bağlantı kullanarak birçok farklı alt katmana bölünen bu teknoloji, bir hattın birden fazla kullanıcıya hizmet vermesine olanak tanır. Böylece kullanıcılar tek bir kabloyla sınırlı kalmadan, diğer kabloların gücünden de faydalanabilirler.

Teknoloji, fiber kabloları hem aktif hem de pasif şekilde bölen araçlar kullanıyor ve bu da ismini buradan alıyor. PON teknolojisi, kullanılan aktif anahtarlama cihazlarının sayısını azaltarak ağın verimliliğini artırırken, daha az güç gerektirir ve kullanıcılar ile hizmet sağlayıcıları arasında daha uzun mesafeler bulunmasını mümkün kılar.

Avustralya'daki bu deneme henüz bir hizmete dönüşmemiş olsa da, nbn, internet sağlayıcılarına yakın gelecekte nasıl imkanlara sahip olacaklarını gösteren bir demo yapmış oldu. Ancak 100G gibi bir hızın ne zaman pazarlanmaya başlayacağı, toptancı şirketle servis sağlayıcıları arasındaki anlaşmaların tamamlanmasına bağlı olacak.