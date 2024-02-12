Yeni nesil iPhone SE, Türkiye'de büyük talep görebilir

Apple'ın en son iPhone SE'yi piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Yeni modeli ise bir seneden önce piyasaya çıkmayabilir ama yeni model ortaya çıktığında şok etkisi yaratabilir.

Yeni iPhone SE modeli iPhone XR ile benzer bir tasarıma sahip olacak ve 6.1 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu, iPhone SE serisinde bugüne kadar görülen en büyük ekrana sahip olacak bir model olması anlamına geliyor. Yeni iPhone SE'nin muhtemelen Face ID sensörüyle geleceği için Touch ID sensöründen vazgeçmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK TALEP GÖREBİLİR

Apple'ın, iPad Air ve iPad mini gibi cihazlarda olduğu gibi Touch ID'yi yan düğmeye entegre etmesi bir seçenek olabilir. Ancak, ekranın üzerinde bulunan Dinamik Ada bölgesi aracılığıyla Face ID'ye geçiş yapılabilir. Yan düğmeye eklenecek olan Touch ID, uzun zamandır bu değişikliği talep eden iPhone kullanıcılarını da mutlu edebilir.

Yeni iPhone SE modeli tek bir ana kameraya sahip olacak ve bu özellik, normal iPhone 16 modelleriyle olan en büyük farkı oluşturacak. iPhone SE, genellikle seride bulunan en uygun fiyatlı iPhone olduğu için, ortalama bir iPhone kullanıcısının uygun bir fiyata en iyi iPhone'u alabilmesi bekleniyor. Bu modelin amacı, fiyat performans oranıyla müşterileri cezbetmek.

Ayrıca, yeni iPhone SE modelinde OLED ekran bulunması bekleniyor ancak bu bilgi henüz kesin değil. Ancak, bu sızıntı doğruysa, iPhone SE modelinin oldukça çekici bir seçenek olacağı düşünülüyor. Düşük fiyatı ve yüksek performansıyla, Türkiye'de de büyük talep görebilir.