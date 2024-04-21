Yeni TikTok özelliği: Kullanıcılar seslerini kullanarak içerik oluşturabilecek

TikTok, kullanıcıların kendi seslerini kullanarak içerik oluşturmalarını sağlayacak olan bir özelliği duyurdu.

TikTok, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanma riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, platformunu güçlendirmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son olarak gündeme gelen özellik, kullanıcıların kendi seslerini kullanarak içerik oluşturmalarına olanak tanıyor. Ancak, bu özellik hem çok işlevli hem de çok riskli olarak değerlendiriliyor.

Voiceover için ayrı bir kayıt yapmalarına gerek kalmayacak

TikTok'a kullanıcıların seslerini kullanarak içerik oluşturma özelliği geliyor. Platforma eklenecek olan bu özellik, farklı insanların veya kurgusal karakterlerin türkü söylediği yapay zekâ akımlarını andırıyor. TikTok'un kullanıcılara sunacağı yeni araç, kendi sesinizi kullanarak benzer içerikler oluşturmanıza imkan tanıyacak. Ancak buradaki amaç sadece eğlence değil, aynı zamanda işlevsellik.

TikTok'un son sürümünde bulunan bir kod içinde "TikTok Ses Kütüphanesi" ve "Sesinizi Yapay Zekâyla Oluşturun" gibi ifadelere rastlandı. Bu özellik, kullanıcıların kısa bir kayıtla kendi seslerini TikTok kütüphanesine kaydetmelerini ve daha sonra istedikleri video metnini kendi sesleriyle okutmalarını sağlayacak. Böylece voiceover için ayrı bir kayıt yapmalarına gerek kalmayacak.

Ancak, özellik henüz yayında olmadığı için net bir isme sahip değil. Kullanıcıların seslerini kaydetmeye başlamadan önce farklı bildirimleri kabul etmeleri gerekiyor. Bu özellikle veri güvenliği ve yanlış bilginin yayılması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Ancak, bazıları bu özelliğin oldukça faydalı olduğunu düşünüyor.