Yenilikte lider Huawei, akıllı telefon arenasında gözünü zirveye dikti

Huawei, Türkiye'de akıllı telefon segmentindeki varlığını güçlendirmek üzere yeni ürünlerini tanıttı.

Huawei, Türkiye pazarında akıllı telefon segmentindeki varlığını güçlendirmek için yeni ürünlerini tanıttı. Nova 12 Serisi ve Pura 70 Serisi'nin Türkiye'de sunulmasıyla, Huawei, en son teknolojiyi ve üst düzey kullanıcı deneyimlerini sunma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Yeniden zirveye doğru adım adım

Nova 12 ve Pura 70 Serisi ile toplamda 6 farklı modelde, benzersiz özellikler ve gelişmiş kullanıcı deneyimleri sunarak, akıllı telefon pazarındaki liderliği yeniden ele geçirmeyi amaçlıyor. HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, "Giyilebilir teknolojilerdeki liderliğimizi akıllı telefon segmentinde de sürdürmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimize benzersiz bir deneyim sunmak ve lider konumumuzu yeniden tesis etmek için kararlıyız. Yeni nova 12 ve Pura 70 Serisi ile artık zorlu dönemleri geride bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

Nova 12 serisi ve Pura 70 serisi ön satışta

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan nova 12 Serisi, Türkiye genelinde ön satışa sunuldu. Fotoğrafçılık, performans ve kullanıcı gizliliğini artırmak için özel olarak tasarlanan serinin, nova 12s, nova 12 SE ve nova 12i modelleri bulunuyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak olan HUAWEI Pura 70 Serisi ise Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşuyor. Bu yeni serilerle Huawei, kullanıcıların beklentilerini karşılamayı ve pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.