Yıldız gibi parlıyor! Galaxy S24 Plus beklentilerin üstünde

Samsung'un son amiral gemisi telefonu olan Samsung Galaxy S24 Plus, kullanıcılar arasında büyük ilgi görüyor. İyi bir fiyat-performans oranı sunan bu model, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra büyük bir satış başarısı elde etti.

Samsung'un en yeni Plus modeli olan Samsung Galaxy S24 Plus, piyasaya sunduğu iyi fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor ve bu durum müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Samsung'un tüm Galaxy AI özelliklerini de içeriyor

Piyasa araştırma firması Counterpoint Research'ün yeni raporu, Galaxy S24 Plus'ın piyasaya sürülmesinden sonraki ilk üç haftada satışlarının, geçen yılın aynı dönemindeki Galaxy S23 Plus satışlarından %53 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Genel Galaxy S24 serisi satışları yıllık %8 artış gösterdi ancak Galaxy S24 ve Galaxy S24 Ultra satışları önceki modellere göre nispeten sabit kaldığı için bu artışın büyük ölçüde Galaxy S24 Plus'tan kaynaklandığı belirtiliyor.

Galaxy S24 Plus, Samsung kullanıcıları arasında büyük ilgi görüyor ve bunun nedeni açıkça anlaşılıyor. Standart boyuttaki modele göre daha iyi bir ekrana, biraz daha uzun pil ömrüne ve daha fazla RAM'e sahip olmasının yanı sıra, Samsung'un tüm Galaxy AI özelliklerini de içeriyor.

Özelliklerine bakıldığında, titanyum tasarıma ve daha gelişmiş kameralara sahip olan Galaxy S24 Ultra'nın daha üstün olduğu söylenebilir. Ancak Galaxy S24 Plus, benzer bir akıllı telefon deneyimini daha uygun bir fiyata sunuyor.

Samsung'un en yeni Galaxy S serisi modellerinin fiyat karşılaştırmalarına göre, Plus modellerinin aynı bellek boyutuna sahip standart modellere göre yaklaşık 150 dolar daha pahalı olduğu, Ultra modelinin ise Plus modeline göre 300 dolar daha pahalı olduğu görülüyor.

Galaxy S23 Plus sonrasında Plus modellerinin sonlandırılacağı söylentileri ortaya atılmıştı, ancak Galaxy S24 Plus'ın başarısı, şirketin bu modeli tamamen göz ardı etmek yerine daha fazla ilgi göstermesinin doğru bir karar olduğunu gösteriyor.