Yok öyle parayı basar alırım demek! Apple Vision Pro'yu sipariş etmek için şartlar belli oldu

Yok öyle parayı basar alırım demek! Apple Vision Pro'yu sipariş etmek için şartlar belli oldu
Apple'ın gelecek hafta ön siparişe açılacak ve ardından 2 Şubat'ta satışa çıkacak karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için ön sipariş detayları belli oldu.

Apple, geçtiğimiz Haziran ayında duyurduğu karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu ABD'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'deki Apple Store'larda 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle yer alacak. Ön siparişler ise 19 Ocak'ta başlayacak.

Satın almak için sadece para yeterli olmayacak

Apple, Vision Pro ön siparişi vermek isteyen kullanıcılar için bazı önemli bilgileri paylaştı. Bu bilgiler arasında şunlar bulunuyor:

Face ID: Vision Pro siparişi vermek için kullanıcıların, Face ID ile doğrulama yapabilecekleri bir iPhone veya iPad'e sahip olmaları gerekiyor. Bu, doğru boyuttaki kafa bantlarının belirlenebilmesi için gereklidir.

Reçete: Vision Pro kullanacak ancak gözlük de kullanan kullanıcılar için özel lensler üretilecek. Kullanıcıların, birkaç soruluk anketin ardından reçetelerini sisteme yüklemeleri gerekecek. Reçetenin güncel olması da önemlidir.

Yani Vision Pro alışverişi, sadece ödeme yapma işleminden ibaret olmayacak. Kullanıcılar, yüz taramasından göz sağlığı anketine kadar çeşitli adımları takip ederek bu özel gözlüğe sahip olabilecekler. Vision Pro'nun satış başarısı ve kullanıcı geri dönüşleri önemle takip edilecek. Ancak henüz Türkiye'de satışa çıkma tarihi net değil.

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