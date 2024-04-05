YouTube CEO'su, OpenAI'ın yapay zeka modeli Sora'nın kullanımına sert tepki verdi

YouTube CEO'su Neal Mohan, OpenAI'ın video oluşturma modeli Sora'da YouTube videoları kullanma ihtimaliyle ilgili konuştu. Mohan, bunun kurallara aykırı olmasından dolayı şirket için kabul edilemez olacağını belirtti.

OpenAI'nın yeni yapay zeka modeli Sora, ultra gerçekçi videolar oluşturma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Ancak, Sora'nın eğitiminde kullanılan verilere ilişkin belirsizlikler ve potansiyel telif hakkı ihlalleri, YouTube CEO'su Neal Mohan'ın sert bir şekilde tepki göstermesine neden oldu.

OpenAI ve YouTube arasındaki gerginlik

OpenAI CTO'su Mira Murati'nin, Sora'nın eğitiminde hangi verilerin kullanıldığına dair sorulara kaçamak cevaplar vermesiyle ortaya çıkan belirsizlikler, YouTube CEO'su Neal Mohan'ın konuya dair açıklamalarını tetikledi. Mohan, Bloomberg'e verdiği röportajda, içerik oluşturucularının platform kurallarına uyması gerektiğini vurgulayarak, Sora'nın binlerce YouTube videosunu kullanarak eğitilmesinin platformlarının hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirtti.

Özellikle, Sora'nın Instagram, Facebook veya YouTube gibi platformlardan alınan videoları kullanma iddiaları, YouTube'un endişelerini artırdı. Mohan'ın ifadeleri, bu tür uygulamaların YouTube ve diğer sosyal medya devleri tarafından hoş karşılanmayacağını açıkça ortaya koydu.

OpenAI, Sora'nın Shutterstock içerikleriyle eğitildiğini açıklasa da, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarının verilerinin kullanılıp kullanılmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Sora'nın genel kullanıma ne zaman açılacağı da netlik kazanmış değil. Murati'nin "birkaç ay" içinde geleceği yönündeki açıklaması, ancak kesin bir tarih vermemesi, modelin yaygın kullanımına ilişkin belirsizlikleri sürdürüyor.