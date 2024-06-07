YouTube, çocuklara yönelik o içerikleri yasaklayacak

YouTube, çocuklara gösterilen içeriklerde politika değişikliğine gidiyor. Özellikle silah içeriklerinin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği düşünüldüğünden, YouTube bu tür içeriklere kısıtlama getirecek.

YouTube, her gün milyonlarca video içeriği yayınlayan dev bir platform olarak, içeriklerin insan yardımıyla kontrol edilmesi imkansızdır. Ancak platform, çocuk kullanıcılarına gösterilecek içerikler konusunda hassas davranmaya devam ediyor. Daha önce çocuklara uygun olmayan içeriklerin yayınlanması nedeniyle ceza alan YouTube, çocuklar için gösterilecek içeriklerde şiddet, cinsellik ve küfür gibi unsurlara yer vermeyecek.

18 Haziran'dan itibaren geçerli olacak

Silah videoları, bu kuralların ardından dolaşarak çocukların karşısına çıkabiliyordu. Bu durum özellikle ABD gibi silaha erişimin kolay olduğu ülkelerde çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyordu. YouTube, bu sebeple silah içeriklerini çocuklar için yasaklı içerikler listesine ekledi. Silah içeriklerinin, çocukları şiddete özendirebileceği ve tehlikeli davranışlara teşvik edebileceği düşünülüyor.

Bu kararın ardından, içinde silah bulunan video oyunlarına dair içeriklerin de çocuklara yasaklanması tartışması gündeme geldi. Çünkü bu tür içeriklerin de çocuklar üzerinde benzer etkiler yaratabileceği düşünülüyor. YouTube, 18 yaşından küçük kullanıcılara silah içeriği gösterilmesini kısıtlayacak ve bu değişikliklerin 18 Haziran'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.