YouTube, "güvenilir" tıbbi videolar için sağlık kuruluşlarıyla çalışacak

YouTube, "güvenilir" tıbbi videolar için sağlık kuruluşlarıyla çalışacak
YouTube, bugün yaptığı açıklama ile birlikte ilkyardım ve acil durumlarda yapılacak müdahaleler için "İlk Yardım Bilgilendirme İçerikleri" sunulacağını açıkladı.

YouTube, sağlıkla ilgili konularda daha güvenilir ve doğru bilgilerin öne çıkmasını sağlamak amacıyla yeni bir özellik tanıttı. İlkyardım ve acil durum müdahaleleriyle ilgili aramalar yapıldığında, ekranın üst kısmında onaylanmış sağlık kuruluşlarından gelen içerikleri sergileyecek bir video rafı oluşturacak.

YouTube'dan sağlık alanında önemli yenilik

Bu video içerikleri özellikle ilkyardım uygulamalarını kolayca anlamak isteyenler için tasarlandı. Konular arasında CPR, Heimlich manevrası, kanama, kalp krizi, inme, nöbet ve opioid aşırı dozu gibi acil durumlar bulunuyor. Şu an için bu özellik sadece İngilizce ve İspanyolca aramalarda kullanılabilmektedir, ancak ilerleyen dönemlerde diğer dillere de genişletilebilir.

YouTube'un Sağlık Direktörü ve Küresel Sağlık ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Garth Graham, bu yeni özelliği, tıp eğitimi olmayan bireylerin özellikle acil durumlarında güvenilir kaynaklara daha kolay erişmelerini sağlamak adına önemli bir adım olarak tanımladı. Bu hamle, YouTube'un sağlıkla ilgili yanıltıcı veya tehlikeli içeriklere karşı mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor.

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