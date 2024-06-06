YouTube, içerik üreticileri için yapay zeka destekli Dream Screen araçını tanıttı

Üretken yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Sadece görsel üretmekle sınırlı kalmayan bu teknolojiler, artık sesler, şarkılar ve videolar oluşturma konusunda da büyük ilerleme kaydetti. YouTube da bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak, içerik üreticilerinin işini kolaylaştırmak adına yeni bir yapay zeka aracını hizmete sokmaya hazırlanıyor.

YouTube, "Dream Screen" adlı yeni aracını bazı ülkelerdeki sınırlı sayıdaki içerik oluşturucusuyla test ettiğini duyurdu. Dream Screen, içerik oluşturucularının YouTube Shorts videolarında kullanabilecekleri yeşil ekran arka plan resimleri ve videolar yaratmalarına olanak tanıyor. Üstelik bu işlemi, "metinden videoya" yöntemiyle yapay zeka aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Dream Screen'in gücü

Dream Screen'in sunduğu en büyük yenilik, kullanıcıların metin girdileriyle video oluşturabilmesi. Örneğin, bir içerik üreticisi "Sakin dalgaların kıyıya vurduğu bir plajda güneş batışını seyreden yaşlı bir adam" gibi bir metin girerek, bu metni kısa bir YouTube Shorts videosuna dönüştürebiliyor. Üreticiler, bu videoların üzerine istedikleri ses, müzik veya metni ekleyerek kişiselleştirebiliyor.

Şu anda sadece İngilizce diliyle çalışan Dream Screen, yakın gelecekte diğer dillerde de metin istemlerini kabul edebilecek. YouTube, bu yeni özelliğin geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir tarih vermemiş olsa da, Dream Screen'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla içerik üreticisinin erişimine açılacağını belirtti.

Yeni dönem içerik üreticiliği

YouTube'un Dream Screen aracı, içerik üreticilerine sunacağı esneklik ve yaratıcılık imkânları ile dikkat çekiyor. Bu araç, özellikle kısa video formatlarının giderek popülerleştiği bir dönemde, içerik üreticilerine hızlı ve etkili video üretme imkanı tanıyor. Dream Screen'in sunduğu yapay zeka destekli çözümler, içerik üreticilerinin yaratıcı süreçlerini hızlandırarak, daha zengin ve çeşitli içerikler sunmalarına olanak sağlayacak.