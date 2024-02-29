YouTube Music kullanıcılarının beklediği özellik geliyor!

YouTube Music'in web uygulaması, şarkıları çevrimdışıyken dinleme özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

YouTube Music'in web uygulaması, Premium abonelerine çevrimdışı dinleme için şarkı indirme özelliği sunmaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, Reddit platformunda paylaşılan ekran görüntüleri bu yeni özelliğin varlığını gösteriyor.

ŞARKILARI ÇEVRİMDIŞIYKEN DİNLEME ÖZELLİĞİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Görüntüler, kullanıcılara Kütüphaneye Kaydet seçeneği ve bir albümün parça listesinin üç noktalı genişletilebilir menüsü arasında yeni bir "İndir" butonunun ekleneceğini gösteriyor. Bu butona tıklandığında ise sol alt köşede bir indirme penceresi açılıyor ve şarkılar cihaza indirilmeye başlanıyor.

İndirme işlemi tamamlandığında, Kütüphane sayfasındaki "İndirilenler" sekmesinden şarkılara erişilebilecek. Bu sekmede, müziğin cihazda süresiz olarak kalacağı ve her 30 günde bir internete bağlanıldığında güncelleneceği belirtiliyor.

Kullanıcılar çalma listelerini, podcast'ler, şarkılar ve albümler gibi kategorilere göre filtreleme imkanına da sahip olacaklar.

Özelliğin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor ancak Reddit gönderileri, kullanıcıların güncellemeyi heyecanla beklediğini gösteriyor. Özellikle, çevrimdışı dinleme özelliğinin yakında kullanıma sunulacak olmasından dolayı birçok kullanıcı bu güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyor.