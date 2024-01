YouTube Music nasıl iptal edilir? Bilgisayarda YouTube Music nasıl iptal edilir?

YouTube Music nasıl iptal edilir? iOS'ta YouTube Music nasıl iptal edilir? YouTube Music, bilgisayardan nasıl iptal edilir? İşte detaylar...

Müzik insan deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Müzik akışı, müziğin her yerde ve her cihazda, uygun fiyatlı Android telefonlar dahil çalınmasına olanak tanır . Müzik akışı, fiziksel bir kopyaya ihtiyaç duymadan aklınıza gelebilecek hemen hemen her şarkıya erişmenizi sağlar. YouTube Music en popüler akış hizmetleri arasında yer alıyor. Çalma listeleri oluşturmak ve ilgi alanlarınıza göre yeni sanatçılar önermek için Google'ın algoritmalarını kullanır.

Harika bir hizmet ama herkese uygun olmayabilir. YouTube Music'ten başka bir hizmete geçmek veya premium planınızı aylık bütçenizden kesmek isteyebilirsiniz. Hizmeti bırakıp devam etmeye hazır olduğunuzda, YouTube Müzik aboneliğinizi telefon veya bilgisayar üzerinden nasıl iptal edebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

YouTube Music Premium için geri ödeme beklemeyin

YouTube Müzik hesabınızı iptal etmeden önce birkaç şeyi bilmeniz gerekir . YouTube Music Premium aboneliğini yalnızca iptal edebilirsiniz, YouTube Music'i iptal edemezsiniz. YouTube Music Premium'un iptal edilmesi yalnızca premium özelliklerin kaldırılmasını sağlar; böylece YouTube Music'e erişmeye ve reklamlı müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Ücretsiz bir YouTube Music hesabını iptal etmenin tek yolu bağlı YouTube hesabını silmektir.

Google'ın geri ödeme politikasına göre YouTube Müzik aboneliğiniz için geri ödeme alamazsınız. Bunun tek istisnası, geri ödeme talep ettiğiniz fatura döneminde hizmetle ilgili bir sorun yaşanmış olmasıdır. Bir şeyler korkunç derecede ters gitmediği sürece muhtemelen paranızı geri alamayacaksınız.

Bilgisayarda YouTube Müzik aboneliği nasıl iptal edilir?

YouTube Music aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanamıyorsanız iptal etmek bir sonraki en iyi seçenek olabilir. Bunu yapmanın en basit yolu bilgisayardadır. 3. adıma atlamak istiyorsanız music.youtube.com/paid_memberships adresine gidin .

YouTube Music web oynatıcısında oturum açın. Sağ üst köşedeki profil simgenize tıklayın. Ücretli üyelikler sayfasına gitmek için açılır menüde Ücretli üyelikler'i seçin. Abonelik ayrıntılarının yanındaki Üyeliği Yönet düğmesini tıklayın. Bir sonraki fatura tarihinizin yanındaki Devre Dışı Bırak düğmesine dokunun. İptal Etmeye Devam Et düğmesini seçin . Üyeliği duraklatmayı tercih edip etmeyeceğiniz sorulur. İptal işlemini tamamlamak için Evet, İptal'i seçin . Bir açılır pencere, üyeliğinizin iptal edildiğini doğrular.

Android'de YouTube Müzik aboneliği nasıl iptal edilir?

YouTube Music Premium üyeliğinizi YouTube Music Android uygulamasını kullanarak iptal edebilirsiniz. Bu işlem yukarıda anlatılan web tarayıcısı yöntemine benzer.

YouTube Müzik uygulamasını başlatın . Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun . Ücretli üyelikler seçeneğine dokunun. İptal etmek istediğiniz üyeliği seçin. Listelenen faturalandırma döngüsünün yakınındaki Devre Dışı Bırak düğmesine dokunun. İptal etmek için Devam'a dokunun . Sağlanan seçeneklerden nedenini seçin ve İleri'ye dokunun. Evet, İptal'e dokunun .

İOS'ta YouTube Müzik aboneliği nasıl iptal edilir?

iOS'ta YouTube Music ücretli aboneliğinizi iptal etmenin iki yolu vardır. En basit yöntem, bir web tarayıcısı kullanmak ve yukarıda özetlenen ilk adımları izlemektir. Google üzerinden ödeme yapıyorsanız aboneliğinizi iptal etmenin yolu budur.

Apple üzerinden faturalandırılıyorsanız iOS mobil uygulamalarından birini kullanarak katılmış olabilirsiniz. YouTube veya YouTube Music iOS uygulamasını kullanarak katıldıysanız ücretli üyeliğinizi Apple hesap ayarlarınızdan iptal edin. Bu seçeneği Ayarlar altında bulacaksınız . Profil resminize dokunun ve Abonelikler > YouTube Music > Üyeliği iptal et seçeneğine gidin.