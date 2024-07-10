YouTube Music'in yeni yapay zeka özelliği ortaya çıktı: Kullanıcılara özel radyo istasyonları

YouTube Music'in yeni yapay zeka özelliği ortaya çıktı: Kullanıcılara özel radyo istasyonları
YouTube Music ile radyo istasyonları oluşturabileceksiniz.

YouTube Music uygulamasında gizli bir yapay zeka özelliği ortaya çıktı.

Reddit yazarı kater_pro, uygulamada gezinirken bu yeni özelliğe rastladı.

Yapay zeka ile kişiselleştirilmiş radyo istasyonları

Kater_pro'nun paylaştığı bilgilere göre, özelliğin henüz test aşamasında olduğunu gösteriyor.

Yeni yapay zeka özelliği, kullanıcılara müzik listelerini anında düzenleme imkanı tanıyor. Arayüzün alt kısmında bulunan küçük sohbet kutusu, kullanıcıları çeşitli önerilerle yönlendiriyor ve kullanıcıların yanıtlarını yazarak veya konuşarak belirlemelerine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi müzik zevklerine uygun radyo istasyonlarını kolayca oluşturabiliyor.

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