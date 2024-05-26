YouTube Music'ten beklenen özellik! Şarkı bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

YouTube Music'in yeni mırıldanarak veya çalarak şarkı arama özelliği kullanıma sunuldu.

YouTube Music, uzun zamandır beklenen bir yeniliği nihayet Android kullanıcılarının hizmetine sundu. Yeni güncelleme ile kullanıcılar, artık bir şarkıyı bulmak için mırıldanarak veya bir enstrümanla çalarak arama yapabilecekler. Bu özellik, müzik tutkunlarının bir şarkıyı hatırlayamasa bile melodisini mırıldanarak veya çalarak kolayca bulmalarını sağlayacak.

Özelliğin kullanımı nasıl olacak?

Mart ayından beri test edilen bu yenilik, YouTube Music’in 7.02 sürümü ile birlikte sunucu tarafında yapılan bir güncelleme ile kullanıma sunuldu.

Özelliği kullanmak oldukça basit:

Sağ üst köşedeki büyüteç simgesine tıklayın.

Mikrofon simgesinin yanındaki dalga simgesine dokunun.

Mırıldanmaya veya şarkı söylemeye başlayın.

Uygulama, sesinizi analiz ettikten sonra ilgili şarkıyı bulacak ve size şarkının kapak resmi, adı, sanatçı bilgileri, albümü, çıkış yılı ve diğer önemli detaylarla birlikte sunacak.

iOS kullanıcıları için beklentiler

Şu an için bu yenilik sadece Android kullanıcıları için geçerli. YouTube, iOS sürümü için henüz kesin bir tarih vermemiş olsa da, özelliğin kısa süre içinde iOS kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

Diğer platformlarla karşılaştırma

Bu özellik, YouTube Music için yeni olsa da aslında Google’ın daha önce kullanıma sunduğu bir teknolojiden yararlanıyor. Google Search, benzer bir aracı 2020 yılında devreye sokmuştu. Hatta YouTube'un ana uygulaması da geçtiğimiz yıl buna benzer bir özellik sunmaya başlamıştı. Çevrimiçi müzik akışı platformu Deezer da 2022’de "hum to search" adıyla aynı işlevi sunan bir aracı piyasaya sürmüştü.

Google’ın resmi Twitter hesabından 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda, kullanıcıların şarkı arama işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceği detaylı bir şekilde anlatılmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir şarkıyı mırıldanarak veya söyleyerek kolayca bulabiliyorlardı.