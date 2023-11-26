YouTube saç baş yolacak! Reklamları geçmek için yeni eklenti geldi

YouTube saç baş yolacak! Reklamları geçmek için yeni eklenti geldi
YouTube'un reklam engelleyici eklentilerine karşı açtığı savaş karşısında yeni bir hamle geldi. Bir Reddit kullanıcısı, reklamları geçmese de çok hızlandıran eklenti geliştirdi.

Sosyal medya platformlarında yaygınlaşan reklamlar, YouTube'da özellikle rahatsızlık yaratıyor. Bu durumu çözmek için geliştirilen Ad Speedup eklenti, reklamları atlamak yerine hızlandırarak kullanıcılara alternatif bir çözüm sunuyor.

Reklamı geçemiyor ama hızlandırıyor

YouTube'un Premium aboneliğine geçmeye zorlayan ve reklam sayısını artıran politikalarına tepki olarak ortaya çıkan bu eklenti, Chrome mağazasında kullanıcıların erişimine sunuldu. Aynı zamanda Microsoft Edge tarayıcısı ile uyumlu olan eklenti, videoları 16 kat hızlandırarak reklamları daha hızlı geçme imkanı tanıyor. Bu eklenti, özellikle reklam engelleyici eklentilere getirilen izleme sınırını aşmak amacıyla geliştirildi.

Eklenti, reklamları algılayarak 16 kat daha hızlı bir şekilde oynatıyor ancak reklamları otomatik olarak kapatmıyor. Kullanıcılar, reklamları manuel bir şekilde kapatmak durumunda. Ancak eklentinin bir sonraki sürümünde, reklamları otomatik olarak atlamak için bir özellik eklenmesi planlanıyor.

Bu tarz eklentilerin içerik üreticilerinin gelirlerini nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Reklamları atlamak veya hızlandırmak, içerik üreticilerinin gelir elde etme modelini sarsabilir. YouTube'un bu tarz eklentilere karşı nasıl bir politika izleyeceği ise zamanla netlik kazanacak.

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