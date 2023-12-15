YouTube, TV'lerde izleme deneyimini iyileştirecek

YouTube, TV'lerde izleme deneyimini iyileştirmek için yeni bir düzenleme kararı aldı. Gösterilen reklamların sayısı azaltılacak fakat reklamların süresi uzatılacak.

YouTube, web tarayıcılarında reklam engelleyicilere karşı önlemler alarak kullanıcıları Premium üyelik almaya yönlendirmeye çalışan adımlar atmıştır. Aynı zamanda YouTube TV uygulamasında, reklam sayısını azaltarak daha iyi bir izleme deneyimi sunma hedefi doğrultusunda değişiklikler yapılacak.

YouTube TV uygulamasında yapılan değişiklik, reklam aralarındaki süreyi artırmayı ve video boyunca çıkan reklam sayısını azaltmayı içeriyor. Reklamları geçme seçeneği şu anda reklam gösteriminden 5-10 saniye sonra ortaya çıkıyor, ancak güncelleme ile bu süre bir dakikaya kadar çıkacak. Bu değişiklikle birlikte, videolardaki reklam sayısının azalması hedefleniyor, ancak her reklam daha uzun süreli olacak.

Bu değişiklik, YouTube'un izleyici anketlerine dayanmaktadır. Anket sonuçlarına göre, kullanıcılar videoların sık sık reklamlarla kesilmesini istemiyor; bunun yerine reklamların izleme deneyimini daha az etkileyecek şekilde dağıtılmasını tercih ediyorlar. Bu uygulama, Eylül ayında test edilmeye başlanmıştır.

Ayrıca, bir başka değişiklik de YouTube Shorts videolarıyla ilgilidir. Artık YouTube Shorts videolarını TV'de izlerken reklamlarla karşılaşmak mümkün olacak. Shorts, şimdiye kadar yalnızca mobil cihazlarda ve webde reklam gösteriyordu. Shorts'taki TV reklamları diğer platformlarda olduğu gibi kaydırılarak geçilebilecek.