YouTube, ünlü sanatçıların tarzında müzik üreten yapay zeka özelliğini genişletiyor

YouTube, ünlü sanatçıların tarzında müzik üreten yapay zeka özelliğini genişletiyor
YouTube, sanatçıların müziklerini klonlayan yapay zekası için plak şirketleriyle anlaşma yaparak daha fazla sanatçının şarkısını lisanslamaya ve bunun için adım atmaya hazır.

Geçtiğimiz yıl Charli XCX, John Legend ve T-Pain gibi ünlü sanatçıların tarzında müzik üretebilen bir yapay zeka özelliğini kullanıcılarına sunan YouTube, şimdi de bu özelliği genişletmek için büyük plak şirketlerinden daha fazla müzisyeni "klonlamak" için izin talep ediyor.

Telif hakkı ihlali davaları

CHIP Online'ın haberine göre; ayrı ayrı telif hakkı ihlali davaları açtığı haberi geldi. Şirketler, Suno ve Udio'dan elde edilen ürünlerin "ses kayıtlarının büyük ölçekte lisanssız kopyalanması" yoluyla üretildiğini iddia ediyor ve RIAA ihlal başına 150.000 dolara kadar tazminat talep ediyor.

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