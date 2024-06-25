YouTube uykucuları sevindirecek özelliğini test ediyor

YouTube uykucuları sevindirecek özelliğini test ediyor
YouTube, Android mobil cihazlarda uyku zamanlayıcısı özelliği üzerinde çalışıyor

Uyku zamanlayıcıları, podcast ve müzik akışı uygulamalarında olduğu gibi oynatmanın ne zaman duracağını belirlemenize olanak tanır. YouTube, Android mobil cihazlarda uyku zamanlayıcısı özelliğini test ediyor. Buna göre, bu özellik sayesinde kullanıcılar uyuyakalsa bile belirtilen sürede video veya müzik otomatik olarak kapatılacak.

YouTube uyku zamanlayıcısı getiriyor

Android Authority'nin haberine göre, YouTube'un Android cihazlar için bir uyku zamanlayıcısı özelliği geliştirdiği öne sürüldü. YouTube Music bu işlevi zaten destekliyor, ancak video uygulamasında bu işlev desteklenmiyordu.

YouTube'da uykuya dalmaya yardımcı olmak için tasarlanmış video ve müziklerin yaygınlığı göz önüne alındığında bu özellik için geç kalınmış bile olabilir. Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yer almıyor.

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