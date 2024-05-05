YouTube, yeni özelliğini test ediyor! İşte detaylar

YouTube, video izleme deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Son dönemde test aşamasında olan ve artık daha geniş bir kitleyle denenmeye başlanan "İleri Atla" özelliği, kullanıcıların video içinde istedikleri kısımlara daha hızlı erişmelerini sağlayacak.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak, uzun bir süredir test aşamasında olan "İleri Atla" butonu, daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle test edilmeye başlandı.

YOUTUBE, İLERİ ATLA ÖZELLİĞİYLE VİDEO İZLEME DENEYİMİNİ YENİLİYOR

Yapay zeka destekli olan İleri Atla özelliği, YouTube'un mobil uygulamasında video izleme deneyimini daha kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Normalde, ekranın sağ veya sol tarafına iki kez dokunduğunuzda videoyu 10 saniye ileri veya geri alabilirsiniz. Artık, sağ tarafa iki kez dokunduğunuzda sağ alt köşede "İleri Atla" butonunu da göreceksiniz. Bu butona tıkladığınızda, genellikle diğer kullanıcıların atlama eğiliminde olduğu bölümleri atlayarak videonun daha ilgi çekici kısımlarına hızlıca erişebileceksiniz.

Ancak, bu özellik henüz Türkiye'de test edilmiyor. YouTube, hangi bölümlere atlanacağını belirlemek için yapay zeka tarafından izleyen tüm kullanıcıların davranışlarını analiz edeceğini belirtiyor. Ancak, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre atlamalar yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Yine de, bu özellik, YouTube videolarında Netflix'in intro atlama butonuna benzer bir imkan sunması nedeniyle genel olarak olumlu karşılanabilir.

YouTube'un yeni İleri Atla özelliği şu anda yalnızca ABD ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki kullanıcılarla test edilmektedir. Ayrıca, henüz tüm videolarda kullanılamıyor. Bu arada, gelecek yeni özellikleri önceden denemek isteyen kullanıcılar, YouTube mobil uygulamasındaki ayarlar bölümünde "Test Aşamasındaki Yeni Özellikleri Deneyin" seçeneğini aktive ederek özellikleri deneyebilirler.