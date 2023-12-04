YouTube'da beğeni ve görüntüleme sayısı gerçek zamanlı olabilir

Google, YouTube'daki beğeni ve izlenme sayılarını anlık olarak gösteren bir özelliği getirmeye hazırlanıyor. Bu özellikle birlikte sayaçlar sürekli olarak güncellenmiş olacak.

Google, YouTube'daki video izlenme sayıları ve beğenileriyle ilgili yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu güncelleme, sayıların anlık olarak güncellenmesine ve bir animasyonla gösterilmesine odaklanıyor.

Görüntülenme ve beğeni sayısı anlık bildirilecek

Bazı kullanıcılar, yeni güncellemenin bir test aşamasında olduğunu ve bu durumun Ekim ayındaki Reddit gönderilerinde yer aldığını belirtiyorlar. Anlık güncelleme özelliği, mekanik sayaçlardaki gibi bir animasyonla rakamların değişmesini içeriyor. Ancak, bu özelliğin kullanıcılar arasında genel olarak popüler olmadığı ve dikkat dağıtıcı olduğu yönünde geri bildirimler de var.

Bu güncelleme, içerik üreticileri için anlık geri bildirim almanın avantajları olabilir. Özellikle canlı yayınlar sırasında izleyici sayısı ve beğeni sayıları anlık olarak görüntülenebilecek, böylece içerik üreticileri etkileşimi daha yakından takip edebilecekler.

Ancak, bu yeni özellik henüz test aşamasında ve sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından denendiği için, Google'ın sonunda bu özelliği geniş kitlelere açıp açmayacağı belirsizdir. Kullanıcı geri bildirimleri ve genel talep, Google'ın özellikleri geliştirme ve uygulama kararını etkileyebilir.