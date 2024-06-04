YouTube'da sızıntı iddiaları! Google çalışanları suçlanıyor

YouTube çalışanları, sızıntı kaynağı haline gelmekle suçlanıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, son günlerde dikkat çeken bir iddiayla gündemde. İddialara göre, YouTube'a yüklenen ancak henüz yayımlanmamış videolar, bizzat Google çalışanları tarafından sızdırılıyor. Bu durum, şirketi sızıntı kaynağı hâline getirmekle suçluyor.

Geçmişte de benzer tartışmalar ortaya çıkmıştı

Google ile ilgili tartışmalar yeni değil. E3 2017'de tanıştığımız Nintendo oyunu Yoshi's Crafted World, bir YouTube çalışanı tarafından sızdırılmıştı. Akıllı telefon ile alınan kayıtta "admin.youtube.com" adresi görünüyordu. Google çalışanları, geçmişte de sızıntıların kaynağı konumundaydı.

İddialar tam olarak reddedilmedi. Google sözcüsü Matt Bryant, bu konuda iş soruşturma başlattıklarını ve çözüme kavuşturduklarını ifade etti.