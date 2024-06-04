YouTube'da sızıntı iddiaları! Google çalışanları suçlanıyor

YouTube'da sızıntı iddiaları! Google çalışanları suçlanıyor
YouTube çalışanları, sızıntı kaynağı haline gelmekle suçlanıyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, son günlerde dikkat çeken bir iddiayla gündemde. İddialara göre, YouTube'a yüklenen ancak henüz yayımlanmamış videolar, bizzat Google çalışanları tarafından sızdırılıyor. Bu durum, şirketi sızıntı kaynağı hâline getirmekle suçluyor.

Geçmişte de benzer tartışmalar ortaya çıkmıştı

Google ile ilgili tartışmalar yeni değil. E3 2017'de tanıştığımız Nintendo oyunu Yoshi's Crafted World, bir YouTube çalışanı tarafından sızdırılmıştı. Akıllı telefon ile alınan kayıtta "admin.youtube.com" adresi görünüyordu. Google çalışanları, geçmişte de sızıntıların kaynağı konumundaydı.

İddialar tam olarak reddedilmedi. Google sözcüsü Matt Bryant, bu konuda iş soruşturma başlattıklarını ve çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek