YouTube'da toplam kaç video olduğu, ne kadar izlenme aldığı hesaplandı

Dünyanın en yaygın video izleme platformu olan YouTube'da kaç video bulunduğu ve bu videoların ortalama ne kadar izlendiği belli oldu.

YouTube, dünya genelinde en çok kullanılan video paylaşım platformu olarak öne çıkıyor. Bu dev platform, çeşitli dizilerin kesitlerini tekrar izlemek, sevdiğimiz filmleri gözden geçirmek, müzik dinlemek ve kaçırdığımız programların tekrarlarına ulaşmak için sıklıkla tercih ettiğimiz bir alan haline geldi. Günümüzde, milyonlarca farklı video her gün bu platforma yükleniyor.

Ancak, YouTube'un tam olarak kaç video içerdiği ve bu videoların toplam izlenme sayısı herkesin merak ettiği bir konu. Amerikalı blog yazarı Ethan Zuckerman, bu merakı gidermek amacıyla bir hesaplama yapmtı.

Bu hesaplama için Reddit ve X gibi çeşitli platformlar incelendi. Reddit üzerinden elde edilen veriler, yaz aylarına kadar olan dönemi kapsıyor. Ayrıca, X platformunda bir günde paylaşılan gönderi sayısı ve bu gönderilerin aldığı görüntülenme sayısı da başka bir API aracılığıyla istatistiksel olarak elde edildi, ancak bu verilere tam olarak ulaşmak için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Gençlerin yüzde 93'ü YouTube kullanıyor

Ancak, sonraki bir istatistik, Reddit ve X'in YouTube'a kıyasla daha az kullanıldığını ortaya koyuyor. Gençlerin %93'ünün YouTube'u kullandığı hesaplanırken, TikTok ve Snapchat ise sırasıyla %63 ve %60 kullanım oranlarına sahip. Ancak, YouTube'a özgü net verilere ulaşmak çok daha zor.

Ethan Zuckerman, daha kapsamlı bir API talebinde bulunmak için PushShift'e başvurur ve Jason Baumgartner ile iletişime geçer. Baumgartner, kullanılacak API öncesinde bir YouTube video linki alır ve linkin "watch?v=" kısmından sonraki hanelere odaklanır.

Video URL'leri üzerinden yapılan bir hesaplama, platformda yaklaşık olarak 18,4 kentilyon YouTube videosu bulunduğunu gösterir. Ancak, bu kadar büyük bir veri setinde geçerli bir video linki bulmanın zorluklarına dikkat çekilir.

Tabloda, yıllara göre deneme-yanılma yöntemiyle platformda bulunan video sayısı görülüyor. Jason Baumgartner, ortalama bir miktar önce belirler ve bu miktar, elde edilen verilere oldukça uygun görünüyor.

İzlenme sayılarına gelindiğinde, platformda 10 bin izlenme alan videoların öne çıkarıldığı, yeni paylaşılan videoların ise ortalama 39 izlenmeye sahip olduğu belirtilir. TubeStats adlı bir internet sitesinde toplanan tüm istatistiklere göre, bu veriler üzerinden medyan hesaplamaları yapılmıştır. Ancak, platforma yüklenen videoların bir kısmının herkese açık olmaması nedeniyle izlenme sayılarında değişiklikler meydana gelebilir.

YouTube, her geçen gün büyüyen ve sürekli olarak yeni videoların eklenmekte olduğu dinamik bir platformdur. Geçtiğimiz haftalarda, videoların izlenme ve beğeni sayılarını eşzamanlı olarak gösteren yeni bir özellik de tanıtılmıştır. Bu özellik sayesinde, normalde video sayfası yenilenmedikçe izlenme ve beğeni sayılarında bir değişiklik olmuyor.