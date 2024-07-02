YouTube'dan deepfake videolar için önemli adım: Mağduriyet önlenebilir

YouTube, deepfake videolara yönelik önemli bir adım attı. Yeni karar ile birlikte kullanıcılar, deepfake videoları için kaldırma talebinde bulunabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, son dönemde giderek artan deepfake teknolojisiyle üretilen görüntü ve seslerle ilgili önemli bir karar aldı. Yeni düzenleme ile kullanıcılar, kendi ses veya yüzlerini içeren deepfake videoların kaldırılması için YouTube'a başvuru yapabilecekler.

Youtube'un gizlilik politikalarında güncelleme

YouTube, deepfake videolarla mücadele amacıyla Gizlilik Politikaları'nda güncelleme yaptı. Bu güncelleme kapsamında, kullanıcılar deepfake ile oluşturulan videoları doğrudan kaldırtabilme hakkına sahip olacaklar. Böylelikle, kişilerin rızası olmadan oluşturulan ve yayılan deepfake videolarının hızla kaldırılması sağlanacak.

Deepfake video oluşturan kanallar için 48 saat süre

YouTube'un aldığı yeni karara göre, eğer bir kanal sizin sesinizi veya görüntünüzü kullanarak bir deepfake video oluşturduysa ve siz bu videonun kaldırılmasını talep ettiyseniz, kanal sahibine 48 saat süre tanınacak. Bu süre içerisinde video kaldırılmazsa, YouTube devreye girerek bir inceleme başlatacak. İnceleme sonucunda videonun gerçekten deepfake olduğunun tespit edilmesi durumunda, video platformdan kaldırılacak.