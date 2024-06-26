YouTube'dan içerik oluşturuculara yeni "Hype" özelliği

YouTube, içerik üreticileri için "Hype" özelliğini test ediyor.

YouTube, içerik oluşturucularının videolarını daha fazla izleyiciye ulaştırabilmeleri için yeni bir özellik olan "Hype" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Platform, şu anda Dünya'nın çeşitli bölgelerinde kullanılan Beğen ve Paylaş özelliklerine ek olarak, izleyicilerin favori içerik oluşturucularının videolarını öne çıkarabilmelerini sağlayacak.

Youtube Hype özelliğini test ediyor

Resmi olarak duyurulan bu özellik, izleyicilerin videolarıyla etkileşimlerini artırmasına ve içerik oluşturucuların daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacak. Ancak YouTube, Hype'ın platformun arama ve keşif sistemlerinde bir sıralama faktörü olarak kullanılmayacağını açıkladı. İzleyiciler, sadece son yedi gün içinde yayınlanan videolarda Hype özelliğini kullanabilecekler.

Hype özelliği şu anda Türkiye, Brezilya ve Tayvan'da test ediliyor.