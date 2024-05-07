YouTube'dan, kullanıcı deneyimini artıracak özellik: Jump Ahead

YouTube, yapay zeka destekli 'Jump Ahead' özelliğini Premium kullanıcılarına sundu.

YouTube, Mart ayında sınırlı sayıda kullanıcıyla deneme aşamasına başladığı Jump Ahead özelliğinin erişim alanını genişletiyor. Yapılan bir bildiriye göre, özellik artık ABD'deki tüm Premium kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale geldi.

Henüz Türkiye'de mevcut değil

Jump Ahead, kullanıcı verilerini ve yapay zekayı birleştirerek bir videonun en ilgi çekici bölümlerine atlamayı sağlayan bir özellik. Özellik daha önce sadece ABD'deki belirli Premium kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu, ancak şimdi YouTube Premium üyelerine açık hale getirildi. Ancak Türkiye'de henüz aktif olmayan bu özellik, sadece ABD'deki YouTube Android uygulamasında çalışıyor ve sadece İngilizce videolar için mevcut.

Test aşamasında olan Jump Ahead özelliği, YouTube'un şu an için sadece 1 Haziran'a kadar denenebilir olacağını belirtiyor. Ancak bu tarihten sonra, platformun özelliği Premium aboneliğinin bir parçası olarak resmi olarak kullanıma sunması veya testi daha da uzatma olasılığı bulunuyor.

YouTube, belirli aralıklarla Premium kullanıcıların isteğe bağlı olarak deneyebileceği deneysel özellikler yayınlıyor. Genellikle bu özellikler sınırlı bir süre için kullanıma sunuluyor ve gelecekteki bir güncellemede herkese açık olarak yayınlanma olasılığı bulunuyor. Video akış devi daha önce yanlışlıkla dokunmaları önleme, Kararlı Ses Seviyesi ve videoları ileri sarmak için uzun basma özelliklerini de test etmişti.