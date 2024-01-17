YouTube'dan reklam engelleyici kullananlara siteyi yavaşlattığı iddialarına yanıt

YouTube, reklam engelleyici kullanan hesapların ekranlarını yavaşlattığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Platformdan konuyla ilgili açıklama geldi.

Google bu hafta bir başka tartışmanın ortasında kaldı; Reddit, YouTube'un reklam engelleme özelliği etkinleştirilmiş video arabelleğini yavaşlatmaya başladığını iddia eden raporlarla patladı.

Google'ın, YouTube kullanıcılarının reklam engelleyicileri kullanmasını engellemek için çabalarını artırmaya karar verdiğini ve bunun da platformdan para kazanma modelini ciddi şekilde etkilediğini varsayıyoruz.

Video yavaşlatma iddialarına yalanlama geldi

YouTube geçmişte birçok kez reklam engelleyicilerin yalnızca hizmet koşullarına aykırı olmadığını, aynı zamanda içerik oluşturucuların kazançlarını da etkilediğini yineledi. YouTube'un bu konudaki tutumu göz önüne alındığında, birçok kişi son video yavaşlamalarının reklam engelleyicilerin kullanımıyla bağlantılı olduğunu varsaydı.

Ancak Google kısa bir süre önce bu video yavaşlamaları için herhangi bir neden sunmadan bu raporları yalanladı, çünkü büyük olasılıkla bu durumda suçlu YouTube değil.

AndroidCentral için kısa bir açıklama yapan YouTube, "Kullanıcıların YouTube'da yükleme gecikmeleri yaşadığına dair son raporların reklam engelleyici tespit çalışmalarımızla ilgisi yoktur. Yardım merkezimiz sorun yaşayan kullanıcılar için sorun giderme ipuçları sunmaktadır" dedi.

