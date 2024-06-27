YouTube'dan shorts videolarına yeni özellik

YouTube Premium aboneleri, Shorts videolarını otomatik olarak indirebilecek.

YouTube, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla test ettiği yeni bir özellikle gündemde. Artık Shorts videolarını otomatik olarak cihazınıza indirmenizi sağlayacak olan bu yenilik, Akıllı İndirmeler özelliğinin bir parçası olarak sunulacak.

YouTube Premium kullanıcılarına özel olacak

Bu yeni özellik, YouTube Premium kullanıcıları için sunulacak. Shorts Smart Downloads adı verilen bu özellik, önerilen Shorts videolarını cihazınıza otomatik olarak indirerek çevrimdışı izlemeye hazır hale getirecek. Deneysel özelliklere 15 Temmuz'a kadar kaydolabilirsiniz, ancak bu özelliğin sadece Android cihazlar için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Akıllı indirmeler nasıl aktif edilir?

Shorts Smart Downloads özelliğini aktif hale getirmek için öncelikle Deneysel Özellikler sayfasına kaydolmanız gerekiyor. Daha sonra, YouTube uygulamasında profil resminize tıklayıp, dişli simgesine dokunarak Ayarlar menüsüne girin. Buradan Arka Plan ve İndirmeler seçeneğine geçiş yaparak Akıllı İndirmeler için geçiş düğmesini aktif hale getirin. Bu işlemin ardından cihazınıza indirilen Shorts videoları, İndirilenler > Akıllı İndirilenler bölümünde yer alacak.

Akıllı indirmeler özelliği nedir?

YouTube, Akıllı İndirmeler özelliğini ilk olarak geçtiğimiz yıl Nisan ayında Premium abonelerine sunmuştu. Bu özellik, cihazınız Wi-Fi ağına bağlı olduğunda videoları otomatik olarak indirir. Ayrıca, cihazınızın depolama alanının azaldığını veya hücresel veri kullandığınızı tespit ederse otomatik indirmeleri durdurur. Akıllı İndirmeler ile indirilecek videolar için ayrılan depolama alanını ayarlayabilir ve videoların indirme kalitesini seçebilirsiniz.