YouTube'dan, TikTok'a nispet! Yeni özellik geldi

YouTube, TikTok'a meydan okuyan yeni bir özelliği duyurarak, shorts videolarına müzik ekleyebilme ve TikTok'taki gibi remiksleme imkanı getirdiğini açıkladı.

YouTube, TikTok'a meydan okuyan yeni bir özelliği duyurdu. Atıks shorts videolarına müzik ekleyebilme ve TikTok'taki gibi remiksleme yapabilme imkanı sağlıyor. Bu özellik, TikTok'un Universal Music ile lisans anlaşmasını yenilememesi ve dünyaca ünlü şarkıcılara ait eserlerin platformdan kaldırılmasıyla ilgili zamanlamada dikkat çekiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKILAR, SHORTS VİDEOLARINA EKLENEBİLECEK

YouTube'un yaptığı açıklamada, kullanıcıların dünyaca ünlü şarkıcılara ait eserleri Shorts videolarına ekleyebilecekleri vurgulandı. Özellik, kullanıcıların Beyonce'dan Maggie Rogers'a kadar çeşitli sanatçıların müziklerini videolarına entegre etmelerine olanak tanıyacak.

Yeni özellik, YouTube Shorts'un kullanıcılarına basit ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Bir müzik klibini izleyen kullanıcılar, klibin istedikleri bölümünü kendi Shorts videolarına kolaylıkla ekleyebilecekler. Bu özellik sadece kolajlar oluşturmaya izin vermeyecek; aynı zamanda kullanıcılar kısa videolar oluşturabilecek, müzik videolarını arka plan olarak kullanabilecek veya sadece seslerini kullanabilecekler.