Youtube'dan yeni hamle!

YouTube'un yapay zeka ile üretilen içerikleri tanımlama aracını platforma eklemesi, içerik oluşturucular için önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

YouTube, içerik oluşturucuların yapay zeka tarafından üretilen içerikleri beyan edebilecekleri bir aracı platforma eklemiş durumda. Bu hamle, yapay zeka içeriklerini tanımlama yönünde Google'ın attığı adımların bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlıklı bir içerik ekosistemi oluşturması hedefleniyor

Donanım Haber'de yer alan habere göre, YouTube'un bu yeni aracı sayesinde içerik oluşturucular, yapay zeka ile üretilen içerikleri daha şeffaf bir şekilde işaretleyebilecekler. Bu kapsamda, özellikle "deepfake" teknolojisi ile oluşturulan videolar veya yapay zeka tarafından seslendirilen içerikler, platformda daha açık bir şekilde belirtilebilecek.

YouTube'un bu adımı, platformun sahtekarlıkla mücadele ve kullanıcıların içerikleri daha doğru bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla attığı önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu sayede, izleyicilerin yapay zeka tarafından üretilen içerikleri daha kolay tanımlayarak güvenilirliklerini artırması ve platformun daha sağlıklı bir içerik ekosistemi oluşturması hedefleniyor.