YouTube'dan yeni özellik! Videonun en iyi bölümlerini otomatik olarak izletecek

YouTube'un sürekli yenilenen dünyasında, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek adına önemli bir adım atılıyor. YouTube, yapay zeka destekli yeni özelliği "İleri Atla" ile videoların en ilgi çekici bölümlerine hızlıca erişim sağlayacak.

YouTube, videoları atlayarak izlemeyi tercih eden kullanıcılar için heyecan verici bir özellik duyurdu. Yapay zeka destekli "jump ahead" özelliğiyle YouTube, videoların en dikkat çekici bölümlerine otomatik olarak ilerletecek.

Yapay zeka destekli ileri atlama özelliği geliyor

YouTube kullanıcılarının sık sık atladığı bölümleri atlamak için artık sürekli çift dokunma yapmalarına gerek kalmayacak. Yeni yapay zeka destekli "İleri Atla" özelliği, kullanıcıların videoları daha etkili bir şekilde taramasına olanak tanıyacak.

Bu yeni özellik, videonun en sık atlanan bölümlerini belirlemek için makine öğrenimi ve izleme verilerini kullanıyor. İzleyicilerin doğrudan videonun en ilgi çekici kısımlarına atlamasına olanak tanıyor. Artık bir kez çift dokunmak yeterli olacak; ekranın sağ alt köşesinde kısa süreliğine "ileri atla" düğmesi çıkacak. Bu düğmeye tıklandığında, YouTube Premium rozeti eşliğinde "Genellikle geçilen bölüme atlanıyor" şeklinde bir mesaj görüntülenecek.

Şu anda bu özellik, Amerika'daki İngilizce videolar için kullanılabilir durumda. YouTube'un, bu özelliği yüksek izlenme sayısına sahip videolarla test ettiği bildiriliyor. Yeni özellik, kullanıcılar için oldukça faydalı olacakken, içerik üreticilerinin gelir kaybına neden olabileceği endişesi de taşıyor. Çünkü bu özellik, videolardaki reklam yerleşimini etkileyebilir ve dolayısıyla içerik üreticilerinin kazançlarını azaltabilir.