Yurt dışından getirilen telefonlarda kayıt süresi 180 güne çıktı

Türkiye'de mobil iletişim sektöründe önemli bir değişiklik yaşandı. Yurt dışından getirilen telefonların kaydedilmeden kullanılma süresi, yapılan yeni düzenleme ile 180 güne çıkarıldı.

Türkiye'de son zamanlarda yurt dışından getirilen telefonların kaydedilmeden kullanılma süresinde önemli bir değişiklik yapıldı. Daha önce yurt dışında yaşayanlar için 120 gün olan bu süre, yeni düzenlemeyle birlikte 180 güne çıkartıldı.

Yurt dışında yaşayanları ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin son açıklamasında ise, akıllı telefon kayıtsız kullanım süresinin artık 180 güne çıktığı belirtildi. Ancak, bu düzenlemenin herkes için geçerli olmadığı vurgulandı. Yurt dışında ikamet eden ve yanlarında mobil cihaz getiren vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 2 defaya mahsus olmak üzere 30'ar günlük sürelerle toplamda 180 güne kadar uzatabilecekler.

Öte yandan, yurt dışı telefon kayıt ücreti de Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.