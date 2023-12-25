Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi artıyor

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi artıyor
Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milletvekili Zafer Sırakaya, bir düzenleme yapılacağını ve yasal süre sınırının artırılacağını iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan veya zaman zaman yurt dışına gidip alışveriş yapan vatandaşlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sırakaya'nın açıklamalarına göre, yurt dışından getirilen telefonların ülkemizdeki kullanım süresi artırılacak.

Normal şartlarda, yurt dışından alınan bir akıllı telefonu Türkiye'ye getiren vatandaşlar, söz konusu telefonu 120 gün boyunca herhangi bir yaptırım olmaksızın kullanabiliyorlardı. Ancak Zafer Sırakaya'nın açıklamalarına göre, bu süre artık değişecek ve yasal süre iki kez uzatılabilecek.

Yurt dışı telefonları süresinde değişim

Sırakaya'nın ifadesine göre, yurt dışından telefon getiren bir vatandaş, e-Devlet üzerinden yapacağı başvuru ile yasal süreyi iki kez, 30'ar gün olmak üzere toplamda 60 gün daha uzatabilecek. Bu sayede yurt dışından getirilen telefonlar için yasal kullanım süresi 180 güne çıkacak. Ancak bu 6 aylık süre sonunda vatandaşların IMEI kaydını yaptırmaları gerekecek.

Ayrıca, Sırakaya'nın paylaşımına göre, yurt dışında emekli olan vatandaşlar da özel bir avantajdan yararlanacak. Yurt dışından Türkiye'ye getirilen otomobillerle ilgili yapılan düzenleme ile emekli olan vatandaşlar, artık getirdikleri otomobilleri 4 yıl boyunca herhangi bir yaptırım olmaksızın kullanabilecekler. Bu açıklamalar, yurt dışından yapılan alışverişlerde ve getirilen ürünlerde önemli değişikliklere işaret ediyor.

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