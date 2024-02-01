3 kilometre ile Wi-Fİ mesafe rekoru kırıldı!

3 kilometre ile Wi-Fİ mesafe rekoru kırıldı!
Morse Micro şirketi, HaLow (802.11ah) standardını kullanarak 3 kilometreye veri aktarmayı başararak, Wi-Fi mesafe rekorunu kırdı.

Kablosuz teknoloji firması Morse Micro, Wi-Fi HaLow (802.11ah) standardını benimseyerek 3 kilometreye kadar veri iletimi başarısı elde etti ve Wi-Fi mesafe rekorunu kırdı. HaLow teknolojisi, ilk duyurulduğu 2016'dan bu yana geniş bir uygulama alanı bulamamıştı.

3 kilometre menzille rekor kırdı

Morse Micro'nun yaptığı testlerde, bağlantı hızı 500 metre mesafede 11 megabit/s ile 3 kilometre mesafede 1 megabit/s arasında değişti. Ancak bu hızlar bile video görüşmeleri gibi temel kullanımlar için yeterliydi.

Bu testi etkileyici kılan unsurlardan biri sadece Wi-Fi sinyalinin uzun mesafelere ulaşabilmesi değil, aynı zamanda kentsel alanlardaki tüm kablosuz parazitlere rağmen çalışabilme yeteneğiydi. Bu gibi ultra uzun menzilli Wi-Fi cihazları, medya yerine Nesnelerin İnterneti (IoT) senaryolarını hedeflediği için düşük hızlarla ön plana çıkar. Bu başarı, Wi-Fi HaLow'un nihai uzun menzilli kablosuz çözüm olduğunu gösteriyor.

Wi-Fi HaLow, uzun menzili ve parazitlere karşı mükemmel bir dirence sahip olmasının yanı sıra, yüksek hızlı Wi-Fi 7 gibi diğer çözümlere göre daha düşük güç tüketimi sunuyor. Morse Micro, testi Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalı MM6108 Wi-Fi HaLow çipi ile gerçekleştirdi.

HaLow'un uzun menzili ve düşük güç tüketimi, ev kullanıcıları için belki önemsiz olabilir ancak halka açık Wi-Fi alanlarında, kurumsal ağlarda, nesnelerin internetinde ve düşük güç tüketimli iletişim gerektiren diğer alanlarda büyük bir kullanım potansiyeline sahiptir.

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