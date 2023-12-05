Bakan Yerlikaya açıkladı! TikTok'ta müstehcen paylaşım yapan 14 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1.332 TikTok hesabının incelendiğini açıklayarak, müstehcen paylaşımlar yapan 14 kişinin tutuklandığını söyledi.

Son dönemin popüler sosyal medya platformu TikTok, içerik üreticilerinin para kazanmak amacıyla gerçekleştirdiği bazı tartışmalı eylemlerle gündeme gelmiştir. Bu durum, toplumda tepkilere yol açmış ve hükümetin dikkatini çekmiştir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu konuda önemli bir adım atacaklarını açıkladı.

TikTok'ta müstehcen paylaşım yapan 14 kişi tutuklandı

Yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, TikTok platformunda yer alan paylaşımları izlemeye başlamış ve 1.332 hesabı izleme altına almıştır. Bu hesaplardan 14 kişi, müstehcen içerik paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştır. Ayrıca, 612 hesap hakkında da incelemeler devam etmektedir.

Bakan Yerlikaya, TikTok'ta müstehcen içerik üreten, canlı yayında gelir elde eden ve çocuk istismarı içeren paylaşımlarda bulunan hesap sahiplerine karşı işlem yapıldığını belirtti. Bu kapsamda, sınır dışı edilmek üzere işlem başlatılan TikTok kullanıcıları olduğu ifade edildi.

Hükümetin TikTok platformunda daha geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirmesi beklenirken, bu adımların sosyal medya üzerinden yapılan içeriklerin denetlenmesi ve yasalara uygunluğun sağlanması amacıyla atıldığı belirtiliyor.