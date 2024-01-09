Bayrakları asın! Shazam, 2024'te en çok duyacağımız şarkıları açıkladı

Apple'ın müzik keşif ve tanıma platformu Shazam, 2024 yılında öne çıkmasını beklediği şarkıları yayınladı. Listede Türkiye'den de bir şarkı var. İşte detaylar...

Müzik tanıma uygulaması Shazam, 2024 yılında müzik dünyasında ön plana çıkması beklenen 50 şarkıcı ve şarkıyı içeren bir liste yayımladı. Bu liste, gelecek yılın müzik sahnesinde öne çıkması muhtemel sanatçıları ve şarkıları belirlemek amacıyla Shazam'ın geniş veri tabanı kullanılarak oluşturuldu.

Shazam'ın listesine "Ellerim Boş" şarkısı girdi

Shazam'ın 2024 öngörüsü, çeşitli müzik türlerinden ve dünya genelinden 50 farklı sanatçıyı içeriyor. Türkiye'den de M Lisa'nın "Ellerim Boş" adlı şarkısı bu listeye dahil edildi. Shazam'ın listesi, uygulama kullanıcılarının günlük arama trendleri ve popüler müzik aramaları üzerine yapılan analizlere dayanıyor.

Bu yıl öne çıkan beş sanatçı arasında Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı Bloody Civilian, hip-hop ikilisi Flyana Boss, Güney Afrikalı şarkıcı Kenya Grace, rock grubu The Last Dinner Party ve K-pop grubu RIIZE bulunuyor. Liste, Fransız pop şarkılarından kilise ilahilerine, parti şarkılarından hüzünlü parçalara kadar geniş bir yelpazede müzikleri içeriyor. Shazam, müzik dinleyicilerine gelecek yılın müzik sahnesinde dikkat çekebilecek yeni isimleri keşfetme fırsatı sunuyor.