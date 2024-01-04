Ekşi Sözlük App Store ve Play Store uygulamalarına erişim engeli

Ekşi Sözlük App Store ve Play Store uygulamalarına erişim engeli
Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, App Store ve Google Play'daki Ekşi Sözlük uygulamalarına erişim engeli getirildiği ifade edildi.

Ekşi Sözlük, 21 Şubat 2023 tarihinden bu yana Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan bir kararla erişime engellenmiş durumda. Ancak Ekşi Sözlük, bu engellemeye rağmen farklı alan adlarıyla (eksisozluk111.com, eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com) hizmet vermeye devam ediyor. Son olarak, Ekşi Sözlük'ün App Store ve Google Play'deki mobil uygulamalarına da erişim engeli getirildiği bildirildi.

Ekşi Sözlük'e engellemeler devam ediyor

Bu son gelişmeye göre, Apple'ın App Store üzerinden Ekşi Sözlük uygulamasının Türkiye'den indirilmesine engel olduğu ifade ediliyor. Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik yapılan paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Bu durum, Ekşi Sözlük'ün Türkiye'deki erişim sorunlarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

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