Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi

Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli geldi. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla siteye erişim durdurulurken, site yeni bir alan adı üzerinden hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin en çok tartışılan internet platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, bir kez daha erişim engeline takıldı. Platform yetkilileri, alınan karar üzerine yeni bir alan adı üzerinden hizmet vermeye devam ettiklerini duyurdu.

Ekşi Sözlük, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmış ve erişim engeline takılmasının ardından farklı alan adları kullanarak hizmet sağlamıştı. En son kullanılan adres "eksisozluk1923.com" idi. Ancak, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin bu alan adı için de erişim kararı alması sonucunda, platform yetkilileri yeni bir adrese geçiş yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Ekşi Sözlük şu an "eksisozluk1999.com" adresi üzerinden erişime açık durumda.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklama şöyle: