Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi

Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi
Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli geldi. Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla siteye erişim durdurulurken, site yeni bir alan adı üzerinden hizmet vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin en çok tartışılan internet platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, bir kez daha erişim engeline takıldı. Platform yetkilileri, alınan karar üzerine yeni bir alan adı üzerinden hizmet vermeye devam ettiklerini duyurdu.

Ekşi Sözlük, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmış ve erişim engeline takılmasının ardından farklı alan adları kullanarak hizmet sağlamıştı. En son kullanılan adres "eksisozluk1923.com" idi. Ancak, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği'nin bu alan adı için de erişim kararı alması sonucunda, platform yetkilileri yeni bir adrese geçiş yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Ekşi Sözlük şu an "eksisozluk1999.com" adresi üzerinden erişime açık durumda.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklama şöyle:

Merhaba,

Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.12.2023 tarihli kararı ile erişim engeli uygulandığını gördük. Ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz. Yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.

eksisozluk1999.com domain'i üzerinden Sözlük'e erişebilirsiniz.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!