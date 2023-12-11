Google açıkladı! İşte 2023'te Türkiye'de en çok arananlar

Google, her yıl olduğu gibi, 2023 yılı için de yılın trend olan aramalarını açıkladı. İşte 2023 yılında en çok arananlar...

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023'ün arama trendlerini açıkladı. Dünya genelinde ve Türkiye'de öne çıkan aramalar, pop kültürü, spor, müzik, haberler ve daha birçok kategoride trend olan konuları içeriyor. Ayrıca, Google Arama'nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan popüler arama trendleri de paylaşıldı.

Dünya Genelinde En Çok Arananlar:

En Çok Aranan Performans: Beyoncé

En Çok Aranan Moda İkonu: Rihanna

En Çok Aranan Sporcu: Cristiano Ronaldo

En Çok Aranan Süper Kahraman: Spider Man

1980'lerin En Çok Aranan On Yıllık Dönemi:

En Çok Aranan Emoji: Kalp

Türkiye'nin 2023 Arama Trendleri:

Şubat Ayında Deprem Felaketi

Mayıs Ayındaki Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Trend Arama Kategorileri: İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Burçlar, Ne Giyilir, Şarkı Sözleri, Nerede, Nasıl, Ne Zaman, Hissediyorum, Nerenin Plakası

Gündemi Şekillendiren Aramalar:

Deprem Nerede Oldu?

Deprem Nasıl Oluşur?

İstanbul Depremi Ne Zaman?

Oy Nasıl Kullanılır?

Seçim Ne Zaman?

Nerede Oy Kullanacağım?

Taha Durmaz, Metin Uca, Özkan Uğur'un Kaybettikleri:

Icardi ve Yalı Çapkını'nın İki Yıl Üst Üste Trend Aramaları.

Şarkı Sözleri Aramalarında:

"Antidepresan," "Aşkın Olayım," ve "Bi" Tek Ben Anlarım" öne çıkan şarkı sözleri.

Ne Giyilir Kategorisinde Trend Aramalar:

"İş Görüşmesinde Ne Giyilir?"

"Konserde Ne Giyilir?"

"Aile Tanışmasında Ne Giyilir?"

"Siyah Gömlek Altına Ne Giyilir?"

Nerenin Plakası?

88 nerenin plakası?

50, 23, 25, 21, 08, 17, 46, 31 nerenin plakası?

Burçlar Kategorisinde:

"En Sevilmeyen Burçlar," "En Üzgün Burçlar," "En Tatlı Burçlar."

"Toprak Grubu Burçları," "Sabit Burçlar," "İnatçı Burçlar."

Diziler ve Futbol Aramalarında:

"Yalı Çapkını" en trend dizi.

"Wednesday," "Kızılcık Şerbeti," "Aile" dizileri takip ediyor.

"Icardi" futbolcu ismi sorgularında öne çıkıyor.

"Simge Aşkın Olayım" şarkı sözleri trend aramalarda.

Google Arama Trendleri Nasıl Belirleniyor?

Google 2023 Arama Trendleri, belirli bir dönemde belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışını hesaplayarak oluşturuluyor. Bu yöntemle kullanıcıların neleri merak ettiği ve hangi konulara daha fazla ilgi gösterdiği analiz edilmiş oluyor.