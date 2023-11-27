Google Drive'da hata! Kayıtlı dosyalar kayboluyor

Google Drive'da meydana gelen hata nedeniyle bazı kullanıcıların birkaç aylık kayıtlı dosyaları kayboldu.

Bulut depolama, verileri hem cihazda hem de buluttaki bir sunucuda depolayarak donanım sorunlarında verilerin güvenliğini sağlayan bir yöntem olarak bilinir. Ancak, Google Drive kullanıcıları arasında yaşanan bazı sorunlar, bu genel kuralın istisnaları olabileceğini gösteriyor. Bazı kullanıcılar, son altı ay içinde Google Drive üzerinde oluşturdukları tüm dosyaları kaybettiklerini bildiriyor.

Google Drive'daki dosyalar siliniyor

Etkilenen kullanıcılar, dosyalarını manuel olarak silmediklerini ve kaybolan dosyaları çöp kutusunda bulup bulamadıklarını kontrol etmek için ilk iş olarak çöp kutusuna erişmeye çalıştıklarını ifade ediyorlar. Ancak, bu dosyaların çöp kutusunda da bulunamadığı belirtildi.

Şu ana kadar yaşanan sorunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, Google henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Google'ın resmi forumlarında, kullanıcılar bu sorunla neredeyse altı aydır karşılaştıklarını belirtiyorlar. Veri kayıpları, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebiliyor ve bazı kullanıcılar için durum daha da endişe verici. Bazı kullanıcılar, son 1-2 yıla ait tüm verilerinin Google Drive üzerinde aniden kaybolduğunu bildiriyorlar.

Eğer Google Drive'ı aktif bir şekilde kullanıyorsanız, verilerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve kritik dosyalarınızı alternatif bir konumda yedeklemeniz önerilir. Şu anda, bu sorun sadece bazı Google Drive kullanıcılarını etkilemiş durumda ve şirketten resmi bir açıklama bekleniyor.