İnternetin en popüler siteleri ve alan adları belli oldu

İnternetin dev siteleri ve sahip oldukları alan adları arasındaki popülerlik savaşında yeni liste açıklandı. İşte 2024 yılının başı itibarı ile en popüler 10 internet alan adı ve sitesi...

2021'in sonlarında TikTok'a bir süre liderlik koltuğunu kaptıran Google, hızlı bir geri dönüşle en popüler alan adı unvanını geri kazandı.

En popüler 10 alan adı

Cloudfare Radar'ın popülerlik sıralamasına göre, 6 Ocak 2024 itibarıyla en popüler 10 alan adı şu şekilde sıralanıyor:

google.com

googleapis.com

facebook.com

apple.com

gstatic.com

microsoft.com

tiktokcdn.com

googlevideo.com

amazonaws.com

doubleclick.net

Bu sıralama, genel olarak önceki yılın benzer bir listesini yansıtsa da, gelecekte değişikliklere açık olduğunu gösteriyor. Önceki sıralamalarda tüm Google siteleri tek bir "Ana Google" olarak kabul edildiğinde, Facebook istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer almıştır. TikTok ise kısa bir dönem üçüncü sıraya çıksa da, Apple'ın ardında dördüncü sıraya gerilemiş gibi görünüyor.