Interpol'den büyük operasyon! 3500 hacker yakayı ele verdi

Interpol, 34 ülkede gerçekleştirdiği operasyonlarla 3500 hackerı yakaladı. Operasyonlarda 300 milyon dolar ele geçirildi.

Uluslararası polis gücü Interpol, 34 farklı ülkede eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği Haechi IV adlı operasyonla siber suçlara karşı önemli bir adım attı. İşte operasyonun öne çıkan detayları..

300 milyon dolara el konuldu

Haechi IV operasyonu kapsamında 34 ülkede gerçekleştirilen çalışmada, 80 binden fazla şüpheli banka hesabı kapatıldı. Bu hesaplar, siber suçlarla ilişkilendirilen faaliyetlere karıştığı düşünülen hesaplar olarak belirlendi.

Operasyon sonucunda 300 milyon doların üzerinde bir miktarın ele geçirildiği belirtildi. Bu miktar, siber suçların dünya çapında ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve uluslararası organize suçlardaki artışı gösteren bir gösterge olarak değerlendirildi.

Operasyonun ardından Interpol, ülkelerin hükümet yetkililerine yapay zekâ ve sahte NFT'ler gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu. Yatırım dolandırıcılığı, işletme maillerinin ele geçirilmesi, e-ticaret sahtekârlığı ve şantaj gibi suçlarla mücadele edildi.

Interpol, bu yıl içinde siber saldırıların sayısının iki katına çıktığını belirtti. Veri sızıntıları, işletme maillerinin ele geçirilmesi ve şantaj gibi yöntemlerin siber suçlarda öne çıktığı ifade edildi.

Yapay zekâ ile ses ve görüntülerin taklit edildiği, şantaj mailleri ve sahte NFT'lerle yapılan dolandırıcılıkların arttığı vurgulandı. Özellikle Kore ve çevresinde bu tür dolandırıcılıkların sıkça görüldüğü belirtildi.