Maçları IP TV ile izleyenlere kötü haber!

Maçları IP TV ile izleyenlere kötü haber!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini korsan olarak izlemek isteyenlerin canı çok sıkılacak. Yayıncı kuruluş yeni bir filigran teknolojisi kullanarak, kaçak yayın yapanların peşine düşmeye hazırlanıyor.

Ülkemizde Süper Lig maçlarının korsan yayınlarının önüne geçmek için alınan yeni bir önlem dikkat çekiyor. Yayıncı kuruluş, Hollandalı şirket Irdeto tarafından hazırlanan özel bir sistemle korsan yayınlara karşı mücadele edecek. Bu yeni sistem, maçların şifreli yayınlarını kırmayı engelleyen bir filigran kullanmayı içeriyor.

Maçları izlemek için IP TV kullananlar çok üzülecek

Süper Lig maçları, özellikle korsan yayın platformları tarafından uzun yıllardır kaçak bir şekilde izleniyordu. Bu durum, yayıncı kuruluşların ülkemize yatırım yapma isteğini azaltıyor ve futbolun maddi olarak zor duruma düşmesine neden oluyordu. Acun Ilıcalı'nın bu konudaki endişeleri, futbolun kritik bir noktada olduğunu gösteriyordu.

Yeni sistemde kullanılan filigran, görünmez bir işaret olarak nitelendiriliyor. Yayıncı kuruluş, bu filigran sayesinde IPTV (İnternet Protokol Televizyonu) üzerinden yapılan korsan yayınları takip edebilecek ve önleyebilecek. Bu önlem, Türkiye'de bir ilki temsil ediyor.

Buna rağmen, filigranı atlatarak derbiyi yayınlayan veya izleyen kişilere karşı mücadele devam edecek. Bu kişiler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlar birimine şikâyet yapılarak yasa dışı iletişim engellenecek. Yeni sistem, korsan yayınlarla mücadelede daha etkili bir çözüm olarak görülüyor ve futbol endüstrisinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

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