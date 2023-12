Mariah Carey'den yeni Spotify rekoru geldi!

Mariah Carey, 2022'de kırdığı dinlenme rekorunu bir kez daha kırarak 2023'e damgasını vurdu. Rekor kırmasıyla birlikte ünlü şarkıcının 100 milyon doların üzerinde gelir elde edeceği düşünülüyor.

Mariah Carey'nin "All I Want for Christmas Is You" şarkısı, Spotify'da bir günlük dinlenme rekorunu kırdı. Şarkı, 23,701,697 dinlenme ile bir önceki rekoru geçti. Mariah Carey'nin bu şarkıdan ne kadar kazandığı konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Spotify'dan tahmini olarak 4.3 ila 7.8 milyon dolar telif ücreti kazandığı söyleniyor.

Şarkıdan 100 milyon doları aşkın kazanç alacağı düşünülüyor

Associated Press'e göre, radyo yayını, CD satışları ve diğer telif hakları da dikkate alındığında, bu yıl "All I Want For Christmas" şarkısından elde edilen kazancın 100 milyon doları aşabileceği tahmin ediliyor. Şarkı, bugüne kadar 1,5 milyar dinlenmeyle diğer yılbaşı favorilerini geride bırakarak büyük bir popülerlik elde etmiş durumda.