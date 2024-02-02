Meğer internet 2016'da ölmüş! Başka bir şey kullanıyormuşuz

Bir komplo teorisi, internetin 2016'da tamamen öldüğünü ve şu anda kullandığımız internetin tamamen farklı bir yapıya büründüğünü dile getiriyor.

İnternet üzerinde kolayca çeşitli komplo teorileri bulunabilir. Ancak bu teorilerden biri, internetin kendisinin büyük bir komplonun parçası olduğunu öne sürüyor.

2016'da internetin çok daha kötü hale geldiğini ve artık insan faaliyetinin neredeyse hiç olmadığı bir mezarlığa giriş yaptığınızı iddia eden komplo teorisi olan "Ölü İnternet Teorisi"nin temel çıkış noktası da bu fikirden geçiyor.

İNTERNET 2016'DA ÖLDÜ

Ölü internet teorisi, internetin insan faaliyetinin neredeyse olmadığı, içeriğin yetersiz ve büyük ölçüde yapay zeka tarafından oluşturulan bir mezarlık haline geldiğini iddia eden bir komplo teorisidir. Bu teori, internetin 2016 veya 2017'den itibaren kötüleştiğini ve artık önceki yıllardaki gibi zengin, etkileşimli bir platform olmadığını savunur.

Teorinin temel iddialarından biri, günümüz internetinin büyük ölçüde yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerden ibaret olduğu ve insanların bu süreçte neredeyse hiç rol oynamadığıdır. Bu, özellikle botlar ve ücretli çalışanlar tarafından oluşturulan içeriklerin, çeşitli konularda kamuoyu algısını manipüle etmeye yönelik bir çaba olduğunu ileri sürer.

Bu teorinin savunucularına göre, botlar, sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle etmekte ve kullanıcıların dikkatini dağıtarak belirli bir zümrenin çıkarlarını korumaya yönelik bir role sahiptir. Ayrıca, bu botlar aracılığıyla internet üzerindeki kültür ve söylemi etkileyerek büyük ölçekli ve kasıtlı bir çaba olduğunu iddia ederler.

Ölü İnternet Teorisi, internetin kötüleştiği ve yapay zekanın bu kötüleşmede etkili olduğu fikrini desteklemek adına bazı istatistikleri ve teknolojik gelişmeleri kullanır. Ancak bu teori, genellikle kanıtlanmamış iddialar içerir ve bilimsel bir temele dayanmaz.