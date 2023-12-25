Meta, Filistin yanlısı Facebook ve Instagram paylaşımlarını sansürlüyor

İsrail-Gazze arasındaki çatışma sürerken, Meta'nın İsrail yanlısı bir tutum sergilediği ortaya çıktı. Facebook ve Instagram, Filistin yanlısı paylaşımları sansürlüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) "Meta'nın Tutulmayan Sözleri: Instagram ve Facebook'taki Filistin İçeriğinin Sistemli Sansürü" başlıklı 51 sayfalık raporu, Meta şirketinin, sahip olduğu sosyal medya platformlarında İsrail yanlısı bir tutuma sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Filistin yanlısı paylaşımlara sansür

Rapora göre, Meta'nın platformları olan Instagram ve Facebook'ta Filistin'i destekleyen barışçıl ifadeler ve Filistinlilerin insan haklarına ilişkin kamusal tartışmalar da dahil olmak üzere paylaşımların sistematik olarak kaldırıldığı ve bastırıldığı belgelenmiş. HRW, 60'tan fazla ülkeden 1050 sansür vakasını inceledi ve her biri en az 100 kez tekrarlanan 6 temel sansür modelini belirledi. Bu modeller arasında içeriğin kaldırılması, hesapların askıya alınması veya silinmesi, içerikle etkileşimde bulunamama, hesapları takip edememe veya etiketleyememe, Instagram/Facebook Live kullanımını kısıtlama ve bir kişinin gönderilerinin, hikayelerinin veya hesabının görünürlüğünde azalmaya gidilmesi bulunuyor.

Raporda, Meta'nın ABD'nin belirlediği "terörist örgütler" listelerinin uygulandığı "Tehlikeli Örgütler ve Bireyler" politikasına başvurarak Filistinlilere yönelik içerik sansürü uyguladığı ifade ediliyor. Ayrıca Meta'nın, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki gerilimlerle ilgili meşru söylemi kısıtlamak amacıyla bu listeleri geniş kapsamda kullandığı belirtiliyor.